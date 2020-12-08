واشنطن (زمان التركية)ــ أعلنت الحركة العالمية لمحاربة التلوث Break Free From Plastic، أن كوكا كولا وبيبسي ونستله قد تم تحديدها باعتبارها الشركات الأكثر مسؤولية عن التلوث البلاستيكي لمدة ثلاث سنوات متتالية.

صحيفة الجارديان نقلت عن المنظمة أن الشركات المعنية لم تحرز أي تقدم في الحد من النفايات البلاستيكية، إلى جانب التلوث البلاستيكي الذي تسببه.

من خلال العمل مع 15 ألف متطوع حول العالم، جمعت المنظمة 346 ألف 494 قطعة قمامة، وتقرر أن 63 في المائة منها تنتمي إلى علامة تجارية استهلاكية.

وفقًا للمنظمة، تحتل شركة Coca Cola المرتبة الأولى في العالم في الملوثات البلاستيكية.

قالت إيما بريستلاند، منسقة الحملة العالمية في المنظمة: “تدعي أكبر الشركات الملوثة للبلاستيك في العالم أنها تعمل بجد لمعالجة التلوث البلاستيكي، لكنها تواصل إطلاق منتجات التغليف البلاستيكية الضارة التي يمكن التخلص منها بدلاً من ذلك”.

وأشارت إلى أن الطريقة الوحيدة لوقف الدورة العالمية للنفايات البلاستيكية هي التوقف التدريجي عن إنتاج المستهلكات وتفعيل الأنظمة القابلة لإعادة الاستخدام، كما شددت بريستلاند على أن كوكاكولا وبيبسي ونستله يجب أن تلعب دورًا رائدًا في إيجاد حلول حقيقية عند تسليم منتجاتها للعملاء.

أعلنت منظمة Tearfund غير الحكومية في مارس أن شركات Coca Cola و PepsiCo وNestle وUnilever مسؤولة عن نصف مليون طن من التلوث البلاستيكي في 6 دول نامية كل عام.

break free from plastic هي حركة عالمية تتطلع إلى مستقبل خالٍ من التلوث البلاستيكي. منذ إطلاقها في عام 2016، انضمت أكثر من 11000 منظمة وداعمين فرديين من جميع أنحاء العالم إلى الحركة للمطالبة بتخفيضات هائلة في المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والدفع من أجل حلول دائمة لأزمة التلوث البلاستيكي. تشترك المنظمات والأفراد الأعضاء في BFFP بالقيم المشتركة لحماية البيئة والعدالة الاجتماعية ، ويعملون معًا من خلال نهج شامل من أجل إحداث تغيير منهجي في إطار الركائز الأساسية. وهذا يعني معالجة التلوث البلاستيكي عبر سلسلة قيمة البلاستيك بأكملها – من الاستخراج إلى التخلص منها – مع التركيز على الوقاية بدلاً من العلاج وتقديم حلول فعالة.

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