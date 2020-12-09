أنقرة (زمان التركية) – كان من بين السفراء الجدد الذي عينتهم وزارة الخارجية التركية مؤخرا، سفير تركيا لدى طوكيو والنائب السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، مراد مرجان، سفيرا في واشنطن.

السفير مراد مرجان سيخلف سفير واشنطن السابق سرداد كيليتش.

وتم تغيير سفراء تركيا لدى 51 دولة، وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن تعيين رئيس الطوارئ والكوارث الطبيعية، محمد جوللو أوغلو، سفيرا لتركيا في ممكلة بروناي دار السلام وتعيين كوركوت جونجان سفيرا لتركيا لدى طوكيو خلفا لمرجان.

وتم إسناد منصب سفير تركيا لدى برلين إلى أحمد باشار شان وسفير تركيا لدى كابل إلى جهاد أرجيناي وسفير تركيا لدى باكو إلى أحمد دميروك وممثل تركيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي إلى خاتون دميرير.

من هو حسن مراد مرجان؟

حسن مرجان أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم. وانتخب مرجان برلمانيا عن حزب العدالة والتنمية عن مدينة أسكيشهير في الدورة التشريعية الثانية والعشرين. وتولى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان خلال الدورة التشريعية الثالثة والعشرين ورئيس الوفد التركي لدى جمعية الامن والدفاع لاتحاد غرب أوروبا والمجلس البرلماني التابع للمجلس الأوروبي.

ويتولى مرجان منصب سفير تركيا لدى طوكيو منذ ثلاث سنوات، وكان أحد الشخصيات المقربة سياسيا من الرئيس السابق، عبد الله جول.

ويقول مراقبون إن اختيار شخصية مقربة من الرئيس السابق عبدالله جول الذي يختلف أسلوبه في التعامل مع السياسة الخرجية عن أردوغان، بمثابة رسالة إلى جو بايدن بأن أنقرة ستبتعد عن النهج التصادمي.

مغازلة دبلوماسية

ويلاحظ أن تركيا اختارت بعناية أسماء السفراء الجدد في عدد من الدول التي تجمعها بها نزاعات، مثل فرنسا والمملكة العربية السعودية وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وعينت الخارجية التركية سفيرا محببا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هو السفير علي أونانار. واحتفت وسائل الإعلام الفرنسي بتعيين أونانار، ونشرت “Le Point”، إحدى المجلات الإخبارية الأسبوعية الرائدة في فرنسا، خبر تعيين أونانار تحت عنوان “تم تعيين أونانار صديق ماكرون سفيراً في باريس”.

وأوضحت المجلة، أن ماكرون وأونانار تلقيا تعليما سويا خلال الفترة من 2002 -2004 في المدرسة الوطنية للإدارة، التي تعد واحدة من أعرق المدارس للقادة السياسيين والمديرين المهمين في فرنسا,

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