أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس جامعة العلوم الصحية الأستاذ الدكتور، كمال الدين آيدن، إن تركيا دفعت 4 ملايين مليار ليرة من أجل الحصول على لقاح كورونا الصيني.

وأوضح آيدن، البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، أنه بموجب الـ4 مليارات ليرة، فإن الجرعة الواحدة من لقاح فيروس كورونا يصل ثمنها إلى 10 دولارات، أي 80 ليرة تركية.

وأشار آيدن إلى أن الاتفاقية التي وقعتها تركيا مع الصين تتضمن مادة إضافية لا توجد في الاتفاقيات الأخرى التي وقعتها بكين مع الدول الأخرى التي اشترت اللقاح.

والمادة الإضافية التي تتضمنها الاتفاقية هي: “إذا لم نرَ معدل النجاح الذي وعدتنا به في المرحلة الثالثة من اختبار اللقاح، فلن نشتري هذا اللقاح ولن نمنحك المال. ويتوجب عليك إعادة الأموال إلينا”.

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، قد أعلن عن توصلهم لاتفاق مع الشركة الصينية لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح المطور.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت السلطات الصحية تجربة لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي طورته الصين، على متطوعين من المواطنين بعد تجربته على الطواقم الطبية.

وتسعى وزارة الصحة إلى تجربة اللقاح على إجمالي 12 ألف و450 متطوعا، حيث سيتم اختيار المتطوعين من بين الأشخاص الذين لم يسبق لهم الإصابة بالفيروس وتتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما.

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