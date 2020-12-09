أنقرة (زمان التركية) – أطلق مدير مؤسسة بحثية توقعًا مثيرا حول مصير رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي حليف الرئيس التركي رجب أردوغان.

وخلال مشاركته في برنامج على قناة Halk TV زعم مدير مؤسسة أوراسيا التركية للدراسات واستطلاعات الرأي، كمال أوزكيراز، أن دولت بهجلي، رئيس حزب الحركة القومية الذي يعد الشريك السياسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، قد يتخلى عن منصبه كرئيس للحزب.

وأضاف أوزكيراز أن الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، يبحث عن خليفة لبهجلي داخل الحركة القومية.

وفي إجابته عن سؤال حول ما إن كانت الشخصية المطروحة لخلافة بهجلي هو أوميت أوزداغ، أفاد أوزكيراز أن الشخصية التي يفكر فيها بهجلي لخلافته هو نائبه عزت أولفي يونتار.

وكان اسم يونتار قد تردد في عام 2019 لمنصب رئاسة الحزب، غير أن بهجلي ويونتار نفيا صحة هذه الادعاءات.

من هو عزت أولفي يونتار؟

ولد يونتار في 11 مايو من عام 1976 ببلدة أميرداغ التابعة لمدينة أفيون حصار.

وتخرج يونتار من كلية العلوم السياسية بجامعة إسطنبول، وحصل على الماجستير في السياسة الاقتصادية بمعهد العلوم الاجتماعية بجامعة الأناضول.

وعمل يونتار مفتشا في المؤسسات التابعة لوزارتي النقل والطاقة والموارد الطبيعية. وانتخب نائبا عن مدينة إسطنبول خلال الدورتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين.

يونتار هو أب لطفل ويتحدث اللغة الإنجليزية بنحو جيد.

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