عمان (زمان التركية)ــ هل جربت من قبل نقع القدمين بالماء والملح؟ هل تعلم أن الرياضيين والذين يحملون الأثقال يقومون بذلك بشكل مستمر من أجل تخفيف الالم والأوجاع.

فوائد نقع القدمين بالماء والملح

وفق موقع (ويب طب) تنبع فوائد نقع القدمين بالماء والملح من استخدام الملح المخصص والذي يدعى الملح الانجليزي (Epsom)، وهذه الفوائد تشمل ما يأتي:

1. يقلل من الام القدم عند الرياضيين

من أهم فوائد نقع القدمين بالماء والملح أنه يعمل على التقليل من الألم الذي يشعر به الرياضيين على وجه الخصوص.

2. يقلل من خطر الإصابة بالقدم الرياضي

يعاني الكثيرين من الإصابة بالقدم الرياضي الناتجة عن الفطريات، وقد يلجأون إلى استخدام تقنية نقع القدمين بالماء والملح.

ومن الجدير بالذكر أن الملح الانجليزي لا يقتل الفطريات التي تسبب الإصابة بالقدم الرياضي، إلا أنه قد يساعد في التخلص من الرطوبة، مما يجعل منطقة القدمين أقل ملائمة للفطريات.

3. يخفف من الإصابة بالالتهابات

يدعي البعض أن الملح الانجليزي يساعد في إزالة السموم من الجسم، إلا أنه لا يوجد حتى الان دراسات علمية تؤكد ذلك.

السبب وراء هذا الاعتقاد هو أن امتصاص الجلد لمادة المغنيسيوم الموجودة في هذا الملح من شأنها أن تزيد من مستويات المعدن في الجسم، ويقلل من الالتهاب.

قد يؤدي تقليل الالتهاب إلى تخفيف الألم والتصلب المرتبطين بحالات التهاب المفاصل، والنقرس.

4. يساعد في تقشير الجلد

يعد نقع القدمين بالماء والملح طريقة جيدة من أجل التخلص من الجلد الميت القديم، واستبداله بطبقة جديدة صحية.

لتقشير الجلد ما عليك سوى نقع القدمين بالماء والملح، وتركها رطبة وناعمة، مع ضرورة تجفيفها جيدًا بعد الانتهاء من ذلك.

5. يقلل من الرائحة الكريهة للأقدام

قد يساعد أي نوع من نقع القدم في تقليل الرائحة وتنظيف القدمين، حيث أن ذلك يساهم في التخلص من البكتيريا التي تسبب هذه الرائحة.

طريقة تحضير الماء والملح لنقع القدمين

من أجل الاستفادة من فوائد نقع القدمين بالماء والملح يفضل أن تقوم بغمر القدمين بالماء الدافئ والملح، حيث يتم تحضير المحلول من خلال الخطوات الاتية:

ملء وعاء أو حوض بما يكفي من الماء الدافىء حتى تغطي القدمين للكاحل.

قم بإضافة نصف أو ثلاثة أرباع كوب من الملح الانجليزي إلى الماء.

انقع الأقدام من 20 إلى 30 دقيقة تقريبًا.

جفف الأقدام جيدًا بعد النقع حتى لا تنمو البكتيريا.

فوائد ملح الانجليزي

إلى جانب الفوائد المرتبطة بنقع القدمين بهذا الملح، فأنه يعتقد أن استخدام هذا الملح في الاستحمام من شأنه أن يساعد في الاتي:

1. تعزيز الصحة النفسية

يساعد الملح الانجيلزي على استقرار الحالة المزاجية، وتخفيف التوتر والقلق والاكتئاب.

في الواقع يدعي بعض الباحثين أن تناول المغنيسيوم يزيد من إنتاج مادة السيروتونين في الجسم، والتي تسمى هرمون السعادة.

2. مفيد للجسم بشكل عام

يساعد الملح الانجليزي على استرخاء العضلات وتخفيف الام المختلفة في الجسم، سواء تلك التي تخص القدمين أو الكتفين أو الرقبة أو الظهر أو الجمجمة.

كما وجد أن المغنيسيوم الموجود في الملح الانجليزي قد يساعد أيضًا في التخلص من الصداع أو الصداع النصفي.

ملاحظة مهمة

من المهم أن يتم استخدام هذا الملح بشكل خارجي فقط دون تناوله أبدًا، حيث أن تناوله من شأنه أن يسبب مشكلات صحية، مثل: الإسهال الشديد.

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