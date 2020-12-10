أنقرة (زمان التركية) – قال نائب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، سزجين تانري قولو، إن والدة الطالب العسكري المعتقل في سجن سيليفري “محمد علي طاش” بتهمة الانقلاب والصلة بحركة الخدمة، اتصلت به وظلت تبكي لمدة 7 دقائق متواصلة، بسبب التعذيب الذي يتعرض له نجلها في السجن.

وأوضح تانري قولو خلال كلمة له أمام البرلمان التركي أثناء مناقشته ميزانية وزارة العدل، أن طاش يتم تعذيبه في سجن سيليفري من قبل الضابط رمضان كويوجو و4 من حراس السجن.

وخاطب تانري قولو وزير العدل قائلا: “لا يمكنك الحيلولة دون ممارسات التعذيب هذه، ما لم تشتبه في المدعين العامين والمحافظين وسلطات إنفاذ القانون بشأن انتهاكات الحق في الحياة ولم تقم بمحاستهم”.

وأكد تانري قولو أنه إذا طلب الوزير رقم هاتف والدة الطالب العسكري المعتقل في سجن سيليفري يمكنه تزويده به حتى يتصل بها ويسمع منها ما يتعرض ابنه في السجن.

كما تحدث تانري قولو عن واقعة وفاة اثنين من القرويين تتراوح أعمارهما بين 50-60 عاما قبل شهر، بعد احتجازهما في مروحية عسكرية، وقيل إنه تم إلقاؤهما من هذه المروحية، ليتوفي واحد منهما، ويتعرض الآخر لإصابة بالغة.

كما أشار تانري قولو إلى واقعة قتل شاب يبلغ 16 عاما الأسبوع الماضي في ولاية هكاري بتهمة الإرهاب بدون محاكمته.

ووجه تانري قولو تساؤلا لوزير العدل التركي: “هل تمكنت وزارتكم من قول كلمة واحدة عن هذا الانتهاك الجسيم للحق في الحياة؟ ماذا حدث؟”.