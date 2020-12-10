أنقرة (زمان التركية) – انخفض الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ 10 سنوات كاملة.

الحد الأدنى للأجور الذي كان يصل 392 دولار، أي 2324 ليرة، في يناير 2020، وصل مع نهاية العام الجاري إلى 296.8 دولار، وبالتالي يكون هذه هي المرة الأولى منذ 10 سنوات، التي يقل بها الحد الأدنى للأجور في تركيا عن 300 دولار.

وبانخفاض الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار، تكون الفجوة بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي اتسعت كثيرا، فأعلى حد أدنى للأجور في دول الاتحاد الأوروبي هي لوكسمبورغ التي يصل فيها إلى 2000 و548 دولار.

وتقترب بلغاريا من تركيا في الحد الأدني للأجور، حيث يصل بها إلى 371 دولار.

وكان زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو انتقد الحد الأدنى للأجور في تركيا، مشيرا إلى أنه أقل من عتبة الجوع للشعب، مؤكدا أنه لابد أن يتجاوز 3100 ليرة تركية على الأقل.

وأشار زعيم المعارضة إلى أنه يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور معفيًا من الضرائب حتى يتمكن المواطنون الذين يحاولون كسب العيش بالحد الأدنى للأجور من تحقيق ظروف معيشية إنسانية.