أنقرة (زمان التركية) – قال جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص السابق بشأن سوريا “إنه إذا أردت التعامل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجب عليك إظهار أسنانك له”، على حد تعبيره.

خلال مقابلة لجيفري مع موقغ “المونيتور” العالمي، تم توجيه سؤال له عن كيفية تعامل حكومة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن مع أردوغان، فكان رد جيفري صادما، حيث أكد وجوب استخدام العصا ضد أردوغان عند الاقتضاء.

وأوضح جيفري قائلاً: “أردوغان لا يتراجع عما يفعله إلا إذا أظهرت له أسنانك”، مشيرا إلى أن ذلك هو ما فعلوه معه عندما تم التفاوض معه في أكتوبر 2019 على وقف إطلاق النار في سوريا، فكانوا وقتها مستعدين لسحق الاقتصاد التركي في حال استمراره على موقفه.

وتابع جيفري أن هذا أيضا ما فعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أردوغان، عندما أسقطت تركيا مقاتلة روسية.

وأشار جيفري إلى أنه يجب أن تكون الإدارة الأمريكية الجديدة مستعدة للضغط على أردوغان، في حالة ذهابه بعيدا وعدم التزامه بالاتفاقيات.

كما أكد جيفري أن الموقف التركي ليس صحيحًا أبدًا بنسبة 100٪، ولكنهم لديهم بعض المنطق والحجج، ونظرًا لدورهم كحليف مهم وحصن ضد إيران وروسيا، يتعين عليهم على الأقل الاستماع إلى حججهم ومحاولة إيجاد حلول وسطية.

وشدد جيفري على أن قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، هم الفرع المنضبط للغاية لحزب العمال الكردستاني، مفيدًا أنهم غير مهتمين بالضبط باتباع أجندة حزب العمال الكردستاني عينها.

كما تحدث جيفري عن رجل الأعمال التركي إيراني الأصل رضا ضراب المعتقل حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة خرق العقوبات على إيران من خلال البنوك التركية، حيث قال: “أردوغان يريد أن تكون قضية رضا ضراب (أو بنك خلق المستخدم في اختراق عقوبات إيران) مطروحة على الطاولة أيضا. لكن إدارة بايدن لن تتدخل في هذه القضية. المرحلة القضائية ستستمر”.