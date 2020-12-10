أنقرة (زمان التركية) – قطعت الحكومة التركية الكهرباء والغاز الطبيعي عن ما يقرب من 3 ملايين و200 ألف مواطن تركي بسبب عدم سدادهم الفواتير المستحقة.

أتعبت الأزمة الاقتصادية المواطنين الأتراك، ثم جاء بعد ذلك وباء كورونا الذي سحقهم بشكل كامل، حيث تسبب الفيروس في عجز الملايين المواطنين عن العمل، وبالتالي باتوا لا يستطيعون تسديد فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي.

رداً على السؤال البرلماني من نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في بورصا إركان أيدين، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إنه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري، تم قطع الكهرباء عن 2.6 مليون مواطن، والغاز الطبيعي عن 600 ألف مواطن، وذلك بسبب عدم سدادهم الفواتير المستحقة.

كما أضاف دونماز أنه تم توفير الكهرباء والغاز الطبيعي مرة أخرى لجميع المشتركين الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب التشريع.