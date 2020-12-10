أنقرة (زمان التركية) – تطرق كاتب صحيفة قرار التركية، مصطفى كارا علي أوغلو، إلى تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي ذكر خلالها أن أي قرار عقوبات لن يؤثر على تركيا كثيرا.

وفي تعليق منه على هذه التصريحات، أفاد كارا علي أوغلو أن هذه التصريحات تشير إلى متابعة أردوغان مسار التطورات بالولايات المتحدة أكثر من التطورات القائمة داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كارا علي أوغلو ساخرًا: “إن كان الرئيس يفكر بهذه الطريقة فهو محق، فلن تتزعزع العقوبات البلاد. إن كنا نظامًا منغلقًا على نفسه واقتصادًا صغيرًا غير منتج، وسنكتفي باللقاح الصيني، على سبيل المثال، فلماذا ستزعزعنا العقوبات يا ترى؟ يبدو أن مسألة التخطيط لمستقبلنا مع أوروبا سيتم تنحيتها في الوقت الحالي، فمن الظاهر أن الرئيس يتابع مسار التطورات في الولايات المتحدة أكثر من التطورات داخل الاتحاد الأوروبي”.

كارا علي أوغلو أشار أيضًا إلى تصريحات أردوغان بشأن جو بايدن التي ذكر خلالها أن بايدن ليس بالشخص الغريب، وأنه سبق وأن زاره في منزله عندما أصيب بوعكة صحية، وأن عهد ترامب الذي ألحق أضرارا عنيفة بتركيا قد انطوى، وأن تركيا تنظر حاليا إلى المرحلة المقبلة.

هذا وذكر كارا علي أوغلو أن تصريحات أردوغان هذه توضح أن السلطات التركية ستنتظر لحين مباشرة بايدن مهامه كرئيس للولايات المتحدة كي تقوم بتفعيل الإصلاحات التي سبق وأن تحدث عنها أردوغان قائلا: “أعتقد أن لهذا السبب لن يزعزعنا أسوأ إجراء سيتخذه الاتحاد الأوروبي بحقنا”.

Karar yazarı Karaalioğlu: Anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı, AB’den çok ABD’deki