أنقرة (زمان التركية) – قال زينال إمره، المتحدث الرسمي باسم لجنة العدل التابعة لحزب الشعب الجمهوري في البرلمان، ونائب إسطنبول، إن مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، رفع دعوى قضائية ضد سيدة عجوز تبلغ من العمر 80 عاما.

وأوضح إمره أن قوات الشرطة داهمت منزل العجوز في إسطنبول، واعتقلتها بناء على الشكوى التي قدمها ضدها ألتون، بتهمة إهانته.

والقصة تبدأ عندما نشر نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص الرواتب التي يتقاضاها ألتون، من مختلف المؤسسات، والتي وصل عددها إلى أربعة رواتب ما يقارب مجموعه من 100ألف ليرة.

فعلقت السيدة العجوز “إي.بي” على التدوينة وكتبت “يكفي استغلالا”، مما تسبب في غضب ألتون، الذي رفع دعوى قضائية ضدها.

وعلى الفور، تحركت قوات الشرطة واعتقلت السيدة من منزلها.

ويقول إمره: “هناك دعوى قضائية ضد السيدة العجوز بتهمة إهانة ألتون. الشرطة جاءت إلى المنزل. السيدة عمرها 80 عاما، كان أطفالها يقولون: كيف ستأخذون هذه العجوز إلى قسم الشرطة؟ فهي تعاني من أمراض وراثية، فضلا عن انتشار وباء كورونا. على الأقل اتركوها هنا وحققوا معها هنا”.