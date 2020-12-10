أنقرة (زمان التركية) – ودع نادي ميديبول باشاق شهير التركي دوري أبطال أوروبا بهزيمة جديدة أمام نادي باريس سان جيرمان بخماسية مقابل هدف واحد.

وكان يوم أول أمس، الثلاثاء، قد شهد إيقاف المباراة بسبب العبارات العنصرية التي وجهها حكم المباراة الرابع لمساعد المدرب الفني لفريق باشاق شهير الكاميروني بيير ويبو.

وبالأمس تم استئناف المباراة في الدقيقة الرابعة عشر التي توقفت بها لتنتهي بفوز نادي باريس سان جيرمان بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وشهدت المباراة تسجيل لاعب باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار ثلاثية، حيث سجل أول أهداف المباراة في الدقيقة الحادية والعشرين، أعقبها بهدف آخر في الدقيقة الثامن والثلاثين ليسجل هدفه الثالث في الدقيقة الخمسين من عمر المباراة.

وسجل كيليان مبابي الهدفين الآخرين للفريق الفرنسي في الدقيقتين الثانية والأربعين والثانية والستين.

في حين سجل نادي باشاق شهير هدفه الوحيد في الدقيقة السابعة والخمسين عبر لاعبه محمد توبال.

وبهذه النتيجة تصدر باريس سان جيرمان مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما ودع نادي باشاق شهير التركي البطولة برصيد ثلاث نقاط.

هذا وقام حكام المباراة ولاعبو الفريقين بالجثو على ركبهم بمنتصف الملعب قبيل المباراة برفقة موسيقى دوري الأبطال للإعراب عن رفضهم للعنصرية.