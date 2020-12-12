أثينا (زمان التركية)ــ اتهم ائتلاف اليسار الراديكالي “سيريزا” رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس بالفشل في الدفاع عن المصالح الوطنية لليونان بعد تأجيل قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الرد على تركيا بعقوبات إلى قمة مارس المقبل.

وقال ائتلاف المعارضة في بيان صدر يوم الجمعة “استنتاجات المجلس الأوروبي أمس كانت أسوأ نتيجة ممكنة لليونان وهي تظهر أن ميتسوتاكيس غير قادر تمامًا على حماية الحقوق والمصالح السيادية للبلاد في اللحظة الأكثر أهمية”.

أضاف البيان أنه، بعيدًا عن فرض عقوبات ذات مغزى على تركيا، كما بشرت الحكومة، فإن القادة الأوروبيين “بعثوا مرة أخرى برسالة واضحة مفادها أنهم سيتسامحون مع العدوان التركي”. وفق صحيفة (كاثماريني).

كما انتقد الائتلاف، بقيادة رئيس الوزراء السابق أليكسيس تسيبراس، الكتلة الأوروبية “لفشلها في دعم دولة عضو والتفاوض بشكل فعال مع دولة مجاورة قوية”.

وأضاف: “إن الحاجة إلى العودة إلى استراتيجية وطنية محكمة بشأن العلاقات اليونانية التركية أكبر من أي وقت مضى في ضوء الفشل الدبلوماسي الذريع لميتسوتاكيس، والتطورات الدولية الرئيسية، والتغييرات في المنطقة المقرر أن تحدث في عام 2021”.