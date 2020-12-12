أنقرة (زمان التركية) – أصدرت نيابة أنقرة قرارات اعتقال بحق 33 شخصا في 10 مقاطعات، بزعم ارتباطهم بحركة الخدمة.

واستندت قرارات الاعتقال الصادرة عن نيابة أنقرة على مزاعم ارتباط المتهمين بحركة الخدمة.

من بين المتهمين 14 شخصا تم فصلهم من عملهم بموجب مراسيم الطوارئ و19 لا يزالون يعملون كحراس سجن وكتاب سجن وبالوحدات الجنائية المختلفة في 10 ولايات تركية مركزها أنقرة.

وعقب صدور هذه القرارات شنت قوات الأمن حملات أمنية متزامنة بمدن إسطنبول وإزمير وأسكيهشير وأماسيا وبولو وأكسراي وغازي عنتاب وإسبرطة وقهرمان مرعش وشانلي أورفة. وأسفرت الحملات الأمنية عن اعتقال 29 شخصا، بينما لم تعثر قوات الأمن على 4 من الصادر بحقهم قرارات اعتقال داخل منازلهم.

هذا وقامت الشرطة بتكبيل الأشخاص المعتقلين بتعليمات من نيابة أنقرة، كما دفعت المعتقلين إلى المرور من أمام مراسلي وكالتي الأناضول وإخلاص واحدا تلو الآخر كي تتمكنا من التقاط صور لهم.