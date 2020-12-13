أنقرة (زمان التركية) – تلقى البرلمان التركي مذكرة رئاسية لتمديد فترة بقاء القوات التركية في ليبيا، لمدة 18 شهرا إضافية اعتبارا من الثاني من يناير/ كانون الثاني من عام 2021.

ومر على وجود القوات التركية في ليبيا عام كامل.

وتشير المذكرة إلى أن الغرض من التمديد “اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في إطار القانون الدولي لمواجهة شتى التهديدات والمخاطر الأمنية التي تستهدف مصالح تركيا القومية، وفق ما جاء في المذكرة”.

وقالت المذكرة إن الهدف إرسال الجنود الأتراك إلى الدول الأجنبية لإجراء عمليات إذا ما استدعت الحاجة هذا بالطريقة التي سيحدد الرئيس التركي وقتها وحجمها وحدودها، واستخدامهم وفقا للأسس التي سيحددها الرئيس، وإصدار القوانين التي ستتيح هذا وفقا للأسس التي سيحددها الرئيس أيضا، وذلك للإسهام في اتباع سياسة سريعة وحيوية من أجل القضاء على الهجمات التي قد تشنها الجماعات المسلحة غير الشرعية والتنظيمات الإرهابية في ليبيا ضد مصالح تركيا داخل ليبيا، وضمان استمرار أمن تركيا القومي ضد المخاطر الأخرى المحتملة كالهجرة الجماعية، وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الليبي، ومواصلة الدعم الذي تطالب به حكومة الوفاق الليبية، وحماية مصالح تركيا العليا بشكل فعّال بناء على التطورات التي قد تحدث فيما بعد، ولتجنب التعرض لوضع سيصعب تفاديه مستقبلا وفقا لمسار الأحداث.

جدير بالذكر أنه في نوفمبر العام الماضي عقدت الجمعية العمومية بالبرلمان التركي جلسة طارئة قامت خلاله بتمرير المذكرة الرئاسية التي فتحت المجال أمام إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، حيث صوتت أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والاتحاد الكبير وبعض النواب المستقلين لصالح المذكرة التي أثارت الجدل لأيام بالرأي العام التركي وانتقدتها المعارضة لكونها “تزج بتركيا في مستنقع جديد بعد تورطها في سوريا”.

–