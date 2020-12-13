أنقرة (زمان التركية) – أصبح حزب الديمقراطي والتقدم المعارض الذي يترأسه علي باباجان، مستعدا لخوض الانتخابات في تركيا، بعد استيفاء الشروط وفقا لقانون الأحزاب والانتخابات الحالي في تركيا.

الديمقراطية والتقدم، الذي تأسس في 9 مارس 2020، حقق شرطين من شروط المشاركة في الانتخابات سواءً تمّت في موعدها أو مبكرة.

والشرطان هما وجود فروعٍ له وممثلين عنه في أكثر من نصف الولايات التركية البالغة 81، وأن يكون قد عقد مؤتمره العام قبل 6 أشهر من الانتخابات.

ولذلك يستعد باباجان لعقد مؤتمر حزبه العام، في أنقرة يوم الثلاثاء 29 ديسمبر. وبسبب فيروس كورونا (Covid-19)، لن يتمكن سوى مديري الأحزاب والمندوبين من حضور المؤتمر الذي سيجتمع خلال الأسبوع.

وبعد المؤتمر العام، ستواصل إدارة الحزب أنشطتها التنظيمية في المحافظات الأخرى، خاصة في أنقرة وإسطنبول وإزمير.

يذكر أن باباجان كان قد أعلن انشقاقه عن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان في 10 يوليو 2019.

وكان قد كشف استطلاع للرأي أن 32% من الأشخاص الذين انتموا لحزب الديمقراطية والتقدم أو أصبحوا متطوعين فيه، كانوا في صفوف العدالة والتنمية.

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