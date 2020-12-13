طهران (زمان التركية)- أصدر برلمانيون في البرلمان الإيراني إدانة مشتركة للقصيدة التي قرأها رئيس حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان في أذربيجان.

ونشر 225 من أصل 286 نائباً في البرلمان الإيراني بيانا مشتركا، يدينون فيها أردوغان، بسبب الشعر الذي قرأه في باكو عاصمة أذربيجان.

وأوضحت الرسالة التي نشرها النواب، أنهم يدينون اللغة الانفصالية العنيفة التي تحدث بها أردوغان، في وقت كانوا ينتظرون منه خطاب يعتمد على حسن الجوار ووحدة العالم الإسلامي وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

كما ورد في الرسالة، أن سكان الأراضي الإيرانية هم أمة واحدة وكاملة لا تنفصل.

وتسبب أردوغان في غضب إيراني بالغ، عقب بيت الشعر الذي قاله خلال حضوره عرض عسكري في أذربيجان الجمعة الماضي.

وبيت الشعر الذي قاله أردوغان، جزء من قصيدة للشاعر الأذربيجاني محمد إبراهيموف، تراها إيران دعوة انفصالية، كونها تتحدث عن أهمية نهر أرس للشعب الأذربيجاني.

ويقطع نهر أرس الحدود بين إيران وأذربيجان، وتعيش على إحدى ضفتيه أقلية أذرية تركية في شمال إيران.

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