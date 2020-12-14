أنقرة (زمان التركية) – ذكرت تقارير يونانية أنه تم اعتقال شخصين للاشتباه في تورطهم بأعمال تجسس بجزيرة رودوس مفيدة أن أحدهما يعمل بالقنصلية التركية.

وذكر شرطي يوناني في تصريحاته لوكالة رويترز للأنباء أن أحد المعتقلين يعمل بأحد القنصليات غير أنه لم يقدم أية معلومات بشأن اسم وجنسية ذلك الشخص.

وعلى الصعيد الآخر أفاد قيادي بارز بجهاز الشرطة أن أحد المشتبه به قام بالتقاط صور للعمليات العسكرية التي ينفذها الجيش اليوناني في بحر إيجة.

وزعمت صحيفة جريك سيتي تايمز (Greek City Times) أن أحد المشتبه بهم يعمل بالقنصلية التركية في جزيرة رودوس، بينما يعمل المشتبه به الآخر على متن باخرة.

وأضافت الصحيفة أن المشتبه بهم متهمين بالتقاط صور للسفن الحربية اليونانية وتقديمها للمسؤولين بالقنصلية التركية.

هذا وأشارت رويترز في خبرها إلى التوترات القائمة بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط.

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