أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات وكالة التنظيم والرقابة المصرفية، في تركيا، أن عدد المليونيرات المقيمين في تركيا وخارجها بلغ 322 ألف و225 اعتبارًا من نهاية أكتوبر.

وارتفع عدد المليونيرات الذي بلغ 225 ألفًا و 441 في نهاية العام الماضي بمقدار 96 ألفًا و 784 مليونيرًا في 10 أشهر.

وبلغ إجمالي ودائع أصحاب الملايين 2 تريليون و 61 مليار 497 مليون ليرة تركية حتى نهاية أكتوبر. وبذلك بلغ متوسط ​​الإيداع لكل مليونير 6 ملايين و 398 ألف ليرة.

وبحسب بيانات وكالة التنظيم، ارتفع إجمالي ودائع أصحاب الملايين، التي كانت عند مستوى 1 تريليون 391 مليار 599 مليون ليرة نهاية العام الماضي، بمقدار 669 مليار 898 مليون ليرة في فترة 10 أشهر.

وارتفع عدد المليونيرات المقيمين في الدولة بمقدار 85 ألفاً و 765 في 10 أشهر وبلغ 287 ألفاً 785. وارتفع إجمالي ودائع هؤلاء الأشخاص إلى تريليون و 924 مليار و 927 مليون ليرة.

يُحسب متوسط ​​الوديعة لكل مليونير مقيم في الدولة 6 مليون و 689 ألف ليرة.

كما تتكون ودائع المودعين المقيمين بالخارج في البنوك من 17 مليار ليرة تركية 167 مليون بالعملة المحلية و 117 مليار ليرة تركية 809 مليون بالعملة الأجنبية و 1.6 مليار ليرة تركية في حسابات ودائع المعادن الثمينة. ويحسب متوسط ​​الإيداع لكل مليونير مقيم بالخارج أيضًا على أنه 3 ملايين و 965 ألف ليرة تركية.

–