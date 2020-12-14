إزمير (زمان التركية)ــ انهار جدار بشارع عام في ولاية إزمير غرب تركيا بسبب هطول الأمطار مما أدى إلى إتلاف 29 مركبة.

وانهار الجدار في منطقة بوكا بولاية إزمير على المركبات في ساحة انتظار السيارات في موقع ألتايلار بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها الولاية.

وبسبب حظر التجول لم تكن هناك خسائر في الأرواح أو إصابات.

السيارات المتضررة من انهيار الجدار تم رفعها من موقعها بواسطة رجال الإطفاء وعربات الجر، وفق مقطع فيديو.

قال أحمد جاغليان، أحد سكان الحي لوكالة الأناضول: “كنا نجلس في منزلنا، سمعنا ضوضاء ثم نزلنا وجدنا الجدار الاستنادي انهار، وكانت السيارات تحته، كما تضررت سيارتي هنا، وانهار الجدار الاستنادي للموقع المقابل، حدث انهيار أرضي عندما هطلت الأمطار”.

وقال هاكان يالتشين الذي تضررت سيارته ودراجته النارية: “سقط الجدار الاستنادي على المركبات نتيجة هطول الأمطار الغزيرة. كثير من الناس كانوا في منازلهم، والحمد لله. لم يكن أحد هنا. تضرر محرك سيارتي “.



–