أنقرة (زمان التركية) – أعلنت المخابرات التركية الإيقاع بمهرب المخدرات الإيراني، ناجي شريفي زينداشتي و11 شخصا على علاقة به، وقالت إنه يقف وراء اختطاف شخصية إيرانية معارضة في إسطنبول.

وكانت المخابرات التركية قد بدأت التحقيق في واقعة اختفاء المعارض الإيراني المقيم في السويد منذ 14 عاما، حبيب شعب، بعد وصوله إلى تركيا.

وكشفت التحقيقات عن استغلال زينداشتي زوجته السابقة لاستدراج شعب.

هذا واعتقلت المخابرات زينداشتي و11 شخصا على علاقة به على خلفية اختطاف شعب.

ووفق تقرير لقناة (TRT)كانت هناك حافلة في انتظار حبيب شعب، أبلغته زوجة زينداشت أنها تنتظر بداخلها، لكن عندما ركبها تم تخديره، وجلبه إلى إيران عبر ولاية فان الحدودية.

وتأتي عمليات الاعتقال الواسعة بعد توتر في العلاقات بين إيران وتركيا على خلفية قصسدة ألقاها الرئيس رجب أردوغان في أذربيجان اعترضت عليها طهران واعتبرتها، ضد وحدة البلاد.

وكان القضاء التركي أفرج في نوفمبر 2018 عن ناجي شريف زينداشتي، الذي جعل منه المدعي العام السابق زكريا أوز شاهدا سريا، وثلاثة من رجاله بعد اعتقالهم في أبريل من العام ذاته مع تسعة من أفراد عصابته خلال حملة أمنية، لكن المدعي العام طعن على قرار إخلاء سبيل زينداشتي الذي تم استجوابه بتهم جرائم القتل وتهريب المخدرات، ويُزعم ارتباطه بمسؤول القنصلية الأمريكية متين توبوز ليصدر قرار باعتقاله مرة أخرى، لكن تبين أن زينداشتي ورجاله الثلاثة هربوا.

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