أنقرة (زمان التركية) – واصل نادي باشاك شهير التركي مسلسل هزائمه ليخسر أمام منافسه نادي غازي عنتاب ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر للدوري الممتاز.

وحل نادي غازي عنتاب ضيفا على نادي باشاك شهير بمدينة إسطنبول لتنتهي المباراة بفوز نادي غازي عنتاب بهدفين مقابل هدف، حيث استهل نادي غازي عنتاب التسجيل في الدقيقة الرابع والأربعين عبر لاعبه كيفين مرسيال. وأحرز لاعب نادي باشاك شهير هدف التعادل في الدقيقة السادسة والخمسين عبر لاعبه إنزو كريفيلي.

وسجل نادي غازي عنتاب هدف الفوز في الدقيقة الرابعة والسبعين عبر لاعبه محمد دمير.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي غازي عنتاب إلى 18 نقطة، بينما ظل رصيد نادي باشاك شهير عند 15 نقطة بعد خسارته لمباراتين وتعادله في مباراتين.

–