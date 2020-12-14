أثينا (زمان التركية)ــ أصدرت البحرية التركية، مساء الأحد ، ثلاثة إنذارات ملاحية (نافتيكس) تطالب بنزع السلاح من جزر ساموثراكي وليمنو وخيوس وساموس وتيلوس وهالكي اليونانية.

وتصر تركيا على بقاء الجزر اليونانية منزوعة السلاح بينما عززت اليونان من انتشارها العسكري بالجزر البحرية في ظل التوترات مع أنقرة بسبب التنقيب في منطقة شرق المتوسط.

وجاءت هذه الخطوة من تركيا مساء الأحد، بعد أن أجل قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي فرض عقوبات صارمة ضد تركيا بسبب توترات شرق البحر المتوسط.

في غضون ذلك، أفادت تقارير يوم الاثنين أن سفينة الأبحاث Oruc Reis غادرت ميناء أنطاليا وتتجه في مسار جنوب غربي داخل المياه الإقليمية التركية.

وكان زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، اتفقوا على إعداد عقوبات محدودة ضد أفراد أتراك بسبب اعتراض اليونان وقبرص على أعمال تنقيب تركية لكنهم أجلوا تطبيق أي إجراءات أشد حتى مارس.

واتهم ائتلاف اليسار الراديكالي “سيريزا” رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس بالفشل في الدفاع عن المصالح الوطنية لليونان بعد تأجيل قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الرد على تركيا بعقوبات صارمة.

وقال ائتلاف المعارضة في بيان صدر يوم الجمعة، بعيدًا عن فرض عقوبات ذات مغزى على تركيا، كما بشرت الحكومة، فإن القادة الأوروبيين “بعثوا مرة أخرى برسالة واضحة مفادها أنهم سيتسامحون مع العدوان التركي”.

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