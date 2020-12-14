أنقرة (زمان التركية) – قدم الصحفي التركي أورهان بورصالي، تأويلا آخر للقصيدة التي ألقاها الرئيس رجب أردوغان في أذربيجان، وأثارت غضب إيران.

بورصالي قال في مقال بصحيفة جمهوريت إن قصيدة “لا يمكن لأحد تقديم أي حصة من أرض الوطن ” للشاعر الأذربيجاني المعروف باهتيار وهابزاد، التي ألقى أردوغان أبياتًا منها في باكو، يبدو أنها لتحمل رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: “أردوغان اختار أبياتًا ستثير غضب إيران ولا علاقة لها بأرمينيا. تصريحات المتحدثين باسم الرئاسة التركية تهدف فقط لإصلاح التوترات بين البلدين، لكن بدون شك إيران استوعبت الرسالة. هل كانت إيران فقط هي من استوعبت الرسالة؟ أمن الممكن أنها تتضمن رسالة للبنتاجون وبايدن الذي لم يتبق سوى شهر على توليه إدارة أمريكا؟”.

ويزعم الصحفي التركي أن أردوغان يتظاهر فقط بمعاداة إيران من أجل تحسين العلاقات مع بايدن.

وأضاف بورصالي أنه من المحتمل أيضا أن الأمريكان استوعبوا التوترات المندلعة بين البلدين بسبب قصيدة والرسالة الموجهة لهم من خلالها، قائلا: “لا أحد أحمق، فعندما يحين الوقت المناسب يتم تداول إساءات وتصريحات معادية لإيران قد لا تصدر مباشرة عن القصر الرئاسي بل عن متحدثيه الإعلاميين والأوساط المقربة منه”.

وتسببت القصيدة في توتر في العلاقات بين إيران وتركيا واعتبرتها طهران ضد وحدة البلاد.

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