أنقرة (زمان التركية) – نشرت مؤسسة “مراسلون بلا حدود” قائمة من شأنها أن تثير ضجة كبيرة في عالم الصحافة، حيث زعمت أن سجون تركيا تضمّ 13 صحفيًّا فقط، بينما تكشف تقارير دولية أن عددهم يتجاوز 200 صحفي.

وبعد أن كانت تقاريرها تصف تركيا بأنها أكبر سجن للصحافيين في العالم، أوضح تقرير مراسلون بلا حدود الخاص بحرية الصحافة لعام 2020، أن السجون التركية بها 13 صحفيًّا فقط، مشيرًا إلى أنه لم يضمّ إلى هذا العدد الصحفيين الذين تم اعتقالهم بناءً على اتهامات تتعلق بغير عملهم الصحفي.

وتوجه السلطات في تركيا للصحافيين والسياسيين تمهم أخري من قبيل، “الإرهاب” و”التجسس” عند انتقاد الحكومة والرئيس.

وكان تقريرًا مركز ستوكهولم السويدي للحريات The Stockholm Center for Freedom في عام 2020 كشف أن عدد الصحفيين المعتقلين في تركيا يتجاوز 200 صحفي.

ويأتي على رأس الصحفيين المعتقلين في تركيا: “رئيس قناة سامانيولو المغلقة هدايت كاراجا المعتقل منذ عام 2015، والكاتب الروائي الشهير عالميا أحمد ألتان المعتقل منذ عام 2016، ومصطفى أونال، ومحمد بارانسو، وإمره سونسيني، وبشرى أردال، وأيشينور توينكل، وأركان أكار وغيرهم.

ووفقًا لتقرير مراسلون بلا حدود، فإن 387 صحفيًا حول العالم في السجن بسبب مهنتهم خلال 2020.

وبحسب التقرير فإن 61٪ من الصحفيين المسجونين هم في الصين والسعودية ومصر وفيتنام وسوريا.

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