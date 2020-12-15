أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث، أن معظم الأتراك لا يثقون في لقاح كورونا الصيني، الذي تعاقدت الحكومة على كميات منه.

استطلاع الرأي الذي أعدته مؤسسة “إبسوس” للأبحاث، خلال الفترة من 2-7 ديسمبر، أوضح أنه مع نهاية شهر أكتوبر، كان واحد من كل شخصين، ضد تناول لقاح كورونا الصيني، أو ليس لديه قرار حول تناول اللقاح من عدمه.

ومع وصولنا لشهر ديسمبر، زاد معدل معارضي اللقاح مرة ونصف. اعتبارًا من ديسمبر، يقول واحد من كل أربعة أشخاص “لن أحصل على اللقاح”. وتراجعت نسبة من قالوا “سأحصل على لقاح” إلى 43 بالمائة.

كما أوضح استطلاع الرأي أن الرجال مقبلين أكثر على اللقاح من النساء. في حين أن معدل أولئك الذين يتطلعون إلى التطعيم لدى الرجال كان 48 بالمائة، كان هذا المعدل 38 بالمائة للنساء. وكانت نسبة النساء المترددات بشأن التطعيم 35 في المائة، بينما كانت هذه النسبة 27 في المائة للرجال.

وأكد استطلاع الرأي، أنه في الوقت الذي لا يثق 40% من الأشخاص في لقاح كورونا الصيني الذي اشترت منه تركيا 50 مليون جرعة، هناك 11% فقط يثق في هذا اللقاح.

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، قد أعلن عن توصلهم لاتفاق مع الشركة الصينية لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح المطور.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت السلطات الصحية تجربة لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي طورته الصين، على متطوعين من المواطنين بعد تجربته على الطواقم الطبية.

وكان نائب رئيس جامعة العلوم الصحية الأستاذ الدكتور، كمال الدين آيدن، قال إن تركيا دفعت 4 ملايين مليار ليرة من أجل الحصول على لقاح كورونا الصيني.