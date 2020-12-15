أنقرة (زمان التركية) – انخفضت مبيعات العقارات في تركيا بنحو 19 في المئة في نوفمبر الماضي، الأمر الذي يقف وراءه رفع الحكومة لأسعار فائدة القروض، ومن بينها القروض العقارية.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركية، فإن مبيعات العقارات خلال شهر نوفمبر 2020 انخفضت بنسبة 18.7%، وذلك مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ووصلت 112 ألفا و483.

قطاع الإسكان الذي سجل أعلى رقم مبيعات شهرية على الإطلاق مع 229 ألف في يوليو، تراجع لمدة 4 أشهر متتالية بسبب ارتفاع فائدة القروض.

وحصلت اسطنبول على أعلى حصة في مبيعات المنازل بنسبة 18.8 في المائة، تبعتها أنقرة بنسبة 9.5 في المائة، وإزمير بنسبة 5.8 في المائة.

وكانت الولايات ذات مبيعات المساكن المنخفضة هي أرداهان وهكاري وبايبورت.

وقرر البنك المركزي التركي الشهر الماضي رفع سعر الفائدة إلى 15%. وتطمح تركيا من خلال خطوة رفع الفائدة، إلى كبح جماح التضخم، وسط عجز حكومي في وقف ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الرئيسة في الأسواق المحلية بالبلاد.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أدلى بتصريحات أمس الاثنين، قال فيها إن تركيا تعمل لدفع أسعار الفائدة للانخفاض إلى مستويات “ملائمة” للأسواق داعيا الأتراك إلى تحويل مدخراتهم إلى الليرة.

وشهدت تركيا هذا العام زيادة في القروض المنخفضة الفائدة عقب جائحة كورونا منذ مارس/ آذار الماضي، حيث لجأت الحكومة التركية إلى تقديم القروض المنخفضة الفائدة لإنعاش الاقتصاد وهو ما أسفر عن زيادة تاريخية في القروض العقارية تحديدا. وتشير بيانات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية إلى تسجيل قروض القطاع المصرفي 3.66 تريليون ليرة.