إسطنبول (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، القبض على 23 مشتبها في انتمائهم إلى التنظيم الذي شكله عدنان أوكتار في 9 محافظات مقرها إسطنبول.

ووجه للموقوفين تهم العمل على ضمان استمرارية التنظيم، ورفع الروح المعنوية والتحفيز لدى قادة ومديري وأعضاء المنظمة، وخلق تصور عام لصالح المنظمة.

ومن بين الـ 23 مشتبهاً 3 أطباء ومعلم واحد يعمل في القطاع العام.

وتم نقل بعض المشتبه بهم إلى الشرطة بعد الفحص الطبي.

وأفادت الشرطة أن المشتبه بهم كانوا على اتصال بمديري وأعضاء منظمة عدنان أوكتار، وأن معلوماتهم موجودة في البيانات الرقمية التي تم الحصول عليها من أعضاء المنظمة.

وعدنان أوكتار موقوف منذ عام 2018، ومن بين التهم الموجهة له الاعتداء الجنسي وخطف القُصّر.

ويحاكم أوكتار المعروف أيضا باسم “هارون يحي” و225 من المتعاونين معه ومساعديه في إسطنبول.

ويعرف اوكتار باسم “الداعية الراقص” وكان يقدم برنامجا على قناة A9 المملوكة له وتظهر فيه راقصات فاتنات يتمايلن حوله على أنغام الموسيقى.

وعقب إلقاء القبض على عدنان أوكتار، صدر في أكتوبر/ تشرين الثاني 2018قرار من صندوق تأمين الودائع الادخارية بمصادرة الفيلا الخاصة به في إسطنبول والتي كان يعيش بها أوكتار وآخرين منذ نحو 30 عاماً، ومصادرة 23 مبنى مجاور لها ومحتوياتها جميعًا، وجميع شركات أوكتار وممتلكاته وكذلك القناة التليفزيونية التابعة له.

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