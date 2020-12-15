أنقرة (زمان التركية) – وجه وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، تصريحات لأحد نواب المعارضة، تعكس عدم احترام حكومة الحزب الحاكم للديموقراطية.

تصريحات جاويش أوغلو، جائت ردا على طلب النائب المعارض أرأوزان من الحكومة الاقتصاد في الميزانية وتجنب التبذير والإسراف، مشيرا إلى أن المعارضة ستتولى حكم البلاد في النصف الثاني من العام.

الوزير كان رده قاسيا تحت قبة البرلمان، حيث قال: “ماذا يحدث؟ هل لديكم أنتم أيضا أمل في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن؟”

وتابع جاويش أوغلو: “لن يكون هناك انتخابات مبكرة في تركيا. وحتى إن كانت هناك انتخابات، فإنكم تعلمون جيدا أن الحكومة لن يتم تسليمها لكم. هل تنتظرون حدوث انقلاب عسكري؟ وإلا كيف ستنتقل الحكومة إليكم وممن ستتسلمونها يا ترى؟”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في تصريحات صحفية، خلال حملته الانتخاب ية إنه سيدعم المعارضة لإسقاط الرئيس رجب أردوغان.

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