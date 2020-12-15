أنقرة (زمان التركية) – حصلت شركة جنكيز القابضة، وهي من بين الشركات التي وصفها حزب الشعب الجمهوري بـ”العصابة الخماسية”، على مناقصتين خلال آخر شهرين أحدهما للبرلمان ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، لتحقق ارقامنا قياسية في الاستحواذ على المناقصات العامة.

محمد جنكيز مالك الشركة والذي وجه إهانات للشعب التركي في تسجيل صوتي عندما تم الكشف عن فضائح الفساد في 17-25 ديسمبر 2013، تمكنت شركته على مدار سنوات من الحصول على مناقصات بملايين الليرات من المؤسسات التركية العامة.

وفازت شركة جنكيز، بمناقصة إضاءة البرلمان التركي لعام 2021، وهذه المناقصة طرحت في 13 نوفمبر الماضي، وفازت بها الشركة مقابل 12 مليون و932 ألف ليرة تركية.

وتبين أنه تم توقيع العقد بين البرلمان والشركة في 3 ديسمبر الجاري.

أما المناقصة الثانية فكانت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، حيث طرحت مناقصة في 20 أكتوبر الماضي، وحصلت عليها شركة جنكيز مقابل 3 ملايين و24 ألف ليرة تركية، ليتم التوقيع على العقد في 16 نوفمبر.

يذكر أن جنكيز القابضة كانت سببا للجدل بسبب إلغاء ضرائب بقيمة 420 مليون ليرة مستحقة عليها.

و(العصابة الخماسية)، على حد تعبير المعارضة التركية، هم رجال الأعمال الخمسة، الذين فازوا تقريبا بجميع المناقصات الكبيرة خلال حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

هؤلاء رجال الأعمال هم: محمد جنكيز رئيس شركة جنكيز القابضة، نهاد أوزدمير الرئيس التنفيذي لشركة ليماك القابضة، محمد نظيف جونال رئيس مجلس إدارة شركة أم ان جي القابضة، ناسي كولوغلو الرئيس التنفيذي لشركة كولن للبناء، ورئيس شركة كايلون للبناء جمال كاليونكو.

وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أنورصال أديجوزال كشف أن شركة جنكيز القابضة تعتبر أحد أكثر ثلاث شركات حول العالم حصولًا على المناقصات من القطاع الحكومي.

أديجوزال قال في تغريدة على تويتر: “شركة جنكيز للإنشاءات بين أكثر 3 شركات حصولًا على المناقصات الحكومية حول العالم. وبالرغم من ذلك فهي ليست من أكبر 10 متعهدين من حيث دفع الضرائب في تركيا. إن النظام الذي يسخر إمكانيات وموارد الدولة لهذه الشركة هو نفسه الذي يعفي هذه الشركة من الضرائب”.

أما نائب الحزب نفسه أوزجور كارابات فقد كشف أن شركة جنكيز حصلت على مناقصات من الحكومة التركية بقيمة 19 مليار ليرة تركية، مشيرًا إلى أن 9 مناقصات من بين 15 مناقصة حصلت عليها الشركة كانت بأسلوب “المساومة”.

وأشار إلى أن الشركة حصلت في عام 2019 فقط على مناقصتين اثنتين بقيمة مليار و229 مليون ليرة تركية، مؤكدًا أن المناقصة الأخيرة الخاصة بميناء مدينة ريزا أيضًا حصلت عليها الشركة بأسلوب المساومة.

ولفت كارابات إلى أن أربعة رجال أعمال تابعين لشركة جنكيز القابضة كانوا في قائمة أكثر 100 رجل أعمال ثراءً في تركيا حسب تصنيف مجلة فوربس لعام 2020، وهم أحمد، ومحمد، وأكرم وشرف جنكيز، وتبلغ ثروة كل منهم 550 مليون دولار أمريكي، بإجمالي 2.2 مليار دولار أمريكي لثروة الأربعة.

يشار إلى أن شركة جنكيز القابضة شطبت الدولة مديونيتها الضريبية عن الفترة بين عامي 2005 و2009 والتي كانت تقدر بنحو 424.4 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل 303.1 مليون دولار أمريكي حسب سعر الصرف في تلك الفترة، وهو ما يعادل ملياري ليرة تركية حسب سعر الصرف الحالي.

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