أنقرة (زمان التركية) – قال رجل أعمال تركي إنه إذا لم يكن هناك قانون في بلد ما، فلا يمكن أن يأتي رأس المال الأجنبي إليها.

ومع حديث الرئيس رجب أردوغان، في عدة مناسبات عن السعى لجذب استثمارات الأجنبية، قال رئيس مجلس إدارة شركة أوكان القابضة، بكير أوكان.

وأوضح أزكان أن “أكثر الأزمات التي تؤرق المجتمع التركي حاليا هي الاقتصاد، ثم الاقتصاد، ثم الاقتصاد”، مشددا على ضرورة أن يكون هناك نظام قانوني أكثر ديمقراطية وفاعلية حتى يتحسن الاقتصاد.

أشار أوكان إلى أن القانون هو الشرط الأساسي للاستثمار الجديد، مضيفا: “سعر الصرف مستقر في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. هناك مناخ استثماري، لكن بالنسبة لتركيا غير واضح ماذا سيحدث فيها غدا”.

وشدد أوكان على ضرورة أن تحل تركيا مشاكلها الحالية مع جيرانها، وتحسن علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل، لأن سعر الصرف يتقلب دائمًا إذا لم تكن لديك علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وأوكان أوضح أن الدين الخارجي لتركيا بلغ 500 مليار دولار، وأكد أن الدولار كان يساوي 1 ليرة، 2 ليرة ، 5 ليرات، والآن أصبح 8 ليرات، لذلك يجب على تركيا الحفاظ على دخلها القومي واقتصادها قويين.

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