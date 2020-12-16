أنقرة (زمان التركية) – انتقد الصحفي التركي يلديراي أوغور، الوضع الذي وصلت إليه بلاده، من تهديدات مستمرة بالعقوبات إلى فرضها فعليا، بسبب تنامي العلاقات مع روسيا.

وفرضت الولايات المتحدة الإثنين الماضي عقوبات على تركيا بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية الاس 400.

خلال مقاله بصحيفة قرار التركية، ذكر الكاتب التركي يلديراي أوغور، بالحادث الذي تعرضت له القوات التركية في إدلب هذا العام وأسفر عن مقتل أكثر من 30 عسكريًا.

وقال أوغور”مع أن الرتل التركي العسكري تعرض بشمال سوريا للقصف إلا أن تركيا رغم ذلك اشترت تلك المنظومة الجوية. لم تكن مفعلة حينها لكن كانت تركيا تمتلكها بالفعل. ما الذي كان سيتغير لو كانت مفعلة؟ هل كانت المنظومة الروسية ستقصف المقاتلات الروسية التي استهدفت جنودنا؟”.

وأضاف أوغور أن تركيا لجأت إلى روسيا، التي لم تخجل من قصف 36 من الجنود الأتراك، لشراء منظومة دفاع جوي سيتم استخدامها في صد الهجمات المماثلة التي تعرض لها الجنود الأتراك على يد القوات السورية الروسية.

وأكد أوغور أن تركيا بدأت تعادي حلفائها السابقين، الذين لم يستهدفوا جنودها من قبل، بسبب إصرارها على التعاون مع دولة قتلت 36 من جنودها،قائلا: “منظومة الدفاع الصاروخي الروسية لم تحقق أي نفع خلال السنوات الثلاث الأخيرة سوى زيادة خصومات تركيا، بل وأن روسيا التي كبدتنا خسائر لأجل هذه الخصومة قامت بقصف جنودنا حتى بعد حصولها على ثمن المنظومة الجوية”.

هوتسائل أوغور قائلا: “هل تستحق المنظومة الروسية هذه الخسائر الناجمة عنها؟ هل نحن واثقون من أن هذه المنظومة الجوية ستحمينا من الهجمات؟ كما أنه لم يتم تفعيلها بعدُ”.

–