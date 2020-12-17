أنقرة (زمان التركية) – قرر مجلس بلدية أنقرة تغيير اسم حي “بانجاباندو الشيخ مجيب الرحمن”، مؤسس جمهورية بنغلاديش، وذلك لصعوبة النطق به من قبل المواطنين.

وقرر مجلس البلدية تغيير اسم الحي إلى “حي بانجاباندو” فقط على خلفية الشكاوى الكثيفة التي تلقاها من سكان الحي الذي يحمل ذلك الاسم منذ عام 1997.

وفور تصديق الولاية على القرار، قامت فرق الترقيم برئاسة وحدة الشؤون الفنية بإعداد اللوحة التي تحمل الاسم الجديد للحي الواقع ببلدة شانقايا.

وأعرب سكان الحي عن سعادتهم لرؤية اللوحة التي تحمل الاسم الجديد للحي الذي يحمل اسم مؤسس جمهورية بنجلاديش، حيث أفاد مواطن يدعى أمين كولاك أن نطق الاسم القديم للحي كان صعبا للغاية.



وأوضح مواطن آخر يدعى عمر شيمشك أن تغيير اسم الحي خطوة جيدة قائلا: “كان المواطنون يواجهون صعوبة في نطق اسمه. دائما ما كان الناس يترددوا على مقهانا ويسألوننا عن معناه وسبب طوله.

وأضاف المواطن: “لقد رأيت انتقادات كثيرة لاسم الحي على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا تغييره كان قرار جيدا جدا، كما أنه من الجيد أيضا أن الاسم الجديد قصير يسهل النطق به”.