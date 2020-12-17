أنقرة (زمان التركية) – أجاب نائب رئيس مجموعة نواب حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان أنجين ألتاي على تصريحات وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، التي قال خلالها “إن تركيا لن تشهد انتخابات وإن شهدت فلن تمنح السلطة للمعارضة”.

ولفت جاويش أوغلو الأنظار بالتصريحات التي أدلى بها خلال كلمته بجلسات مناقشة موازنة الخارجية بالجمعية العمومية للبرلمان حيث أومأ إلى المعارضة لن تصل إلى سدة الحكومة حتى فازت في الانتخابات.

وفي كلمته أجاب جاويش أوغلو على عبارة نائب حزب الخير، أحمد أروزان، التي طالبه خلالها بالاقتصاد وتجنب التبذير والإسراف في موازنة الوزارة التي ستنتقل للمعارضة في النصف الثاني من العام القادم، في إشارة منه إلى رحيل حزب العدالة والتنمية عن الحكم.

وعلق جاويش أوغلو على عبارة أروزان هذه قائلا: “خيرا، ماذا يحدث؟ أم أنكم تتأملون من بايدن؟ لن تشهد البلاد، انتخابات مبكرة وحتى وإن تم عقد انتخابات أنتم تعلمون أنكم لن تتولوا سدة الحكم. أم أنكم تترقبون انقلابا عسكريا لتنتقل السلطة إليكم؟ ممن ستتسلمون السلطة؟”.

ومن جانبه تناول ألتاي رد جاويش أوغلو هذا قائلا: “لا أعلم ما إن كانوا سينسفون صناديق الاقتراع أو سيحرقونها في منتصف الليل. ولا أدري إن كانوا سيلغون الانتخابات بعد انتهاء عملية الاقتراع، لكنني أعلم أن تحالف الشعب (المعارض) وحزب الشعب الجمهوري سيفوز بهذه الانتخابات. سنفوز بهذه الانتخابات وسنتسلم سدة الحكم بكل نبل وجدارة وسترحلون أنتم رغم أنفكم”.