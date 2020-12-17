أنقرة (زمان التركية) – ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن التسمم بكحول الميثيل في تركيا إلى 92 وفاة بعدما سجلت مدينة بورصا ثلاث وفيات جديدة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وشهدت الأيام الثلاثة الماضية نقل 14 شخصا إلى المستشفيات بمدينة بورصا غرب تركيا للاشتباه في تسممهم بكحول الميثيل، ووفاة ثلاثة من بينهم.

وبهذا ارتفع إجمالي الأشخاص الذين لقوا مصرعهم أثناء تلقيهم العلاج داخل المستشفيات نتيجة تسممهم بكحول الميثيل في مدن إزمير وإسطنبول وآيدين وكيرك كالا ومرسين وكيكرلار ألي وموغلا وزونجولداك وتكرداغ وسامسون وبورصا وطرابزون إلى 92 وفاة.

وكانت تركيا قد سجلت أول واقعة تسمم بكحول الميثيل في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بمدينة إزمير، وراح ضحيتها أربعة أشخاص.

وخلال سبعين يوما تلت الواقعة اعتقلت قوات الأمن التركية المئات من الأشخاص في حملات أمنية على مراكز إنتاج وبيع كحول الميثيل.