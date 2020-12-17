إسطنبول (زمان التركية) – خطف كلب صغير الأضواء بسبب حركاته المذهلة خلال فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

لقد جذب صاحب حساب الكلب “فيغاس” اهتمام متابعيه لتواصله مع صديقته بطريقة مذهلة، وحرصه على انتقاء ملابسه بنفسه، إلى جانب أدائه رقصات مبهرة.

ومن اللافت أن فيغاس يحرص على عدم تفويت تدريباته الرياضية اليومية وأداء مجموعة من التمارين على حصيرة خصصت له ليمارس رياضة اليوغا.

وكشفت المعطيات أن فيغاس يحظى بدعم أكثر من مليون متابع على منصة الفيديوهات القصيرة تيك توك، وأكثر من 90 ألف متابع على موقع إنستغرام للصور والفيديوهات، بالإضافة إلى صاحب حساب “فيغاس” يمتلك قناة له على موقع يوتيوب للفيديوهات.

وفيما يلي الفيديو الذي نشرة موقع “روسيا اليوم”: