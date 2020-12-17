أنقرة (زمان التركية) – يضطر الطلاب في ولاية أرضروم، إحدى المدن الكبيرة في شرق تركيا، للصعود إلى التل في الطقس البارد من أجل متابعة دروسهم على الإنترنت، لأن خطوط الشبكة لا تعمل بشكل جيد.

يعيش الطلاب في حي “أغجاشار” ببلدة “كوبروكوي” في ولاية أرضروم، معاناة كبيرة بعد انتشار وباء كورونا والانتقال إلى التعليم عبر الإنترنت.

شبكات الإنترنت لا تعمل بشكل جيد في هذا الحي، فلا يتمكن الطلاب من متابعة دروسهم في المنزل الدافيء، لذلك يضطرون للصعود إلى التلال من أجل متابعة دروسهم حيث توجد شبكة إنترنت جيدة.

ونشر طلاب الحي مقطع فيديو، طالبوا فيه وزير التعليم القومي ووزير النقل والبنية التحتية، بإيجاد حل لهذه الأزمة.

وقال أحد الطلاب في مقطع الفيديو: “الاستعداد للامتحان صعب في ظل هذه الظروف. نحن نصعد كل صباح إلى هذا التل من أجل متابعة الدروس. نتجمد في هذا البرد. نحن هنا من الساعة 8 صباحًا إلى 17.00 مساءً. نريد أن يتم سماع صوتنا”.