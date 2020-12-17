أنقرة (زمان التركية) – قال البروفيسور الدكتور، محمد أمين أق قوينولو، إن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم، يصابون بمرض الزهايمر أكثر من غيرهم.

وأوضح أق قوينولو الأستاذ في أمراض الصدر في مستشفى جامعة ميديبول ميجا، أنه خلال فترة وباء كورونا، يتناقص الضغط علينا مع النوم الصحي، لذلك يجب علينا الانتباه إلى نظام النوم.

وأشار أق قوينولو إلى ضرورة أن ينام الشخص حوالي الساعة 22:00 أو 23:00 على أبعد تقدير، وأن يصل متوسط عدد ساعات نومه من 7 إلى 9 ساعات.

وشدد البروفيسور التركي على أهمية النوم من حيث نسيان التوتر وتذكر المعلومات.

كما أضاف أق قوينولو أنه إذا لم ينم المرء بشكل كافٍ، فإن العديد من المشاكل مثل تدهور تجدد الأنسجة، وخطر الإصابة بالسرطان والتجاعيد المبكرة تحدث بسبب عدم إمكانية إفراز هرمون النمو بشكل كافٍ.

وأضاف أن عدم إفراز هذه الهرمونات بشكل صحيح أثناء النوم يسبب العديد من الاضطرابات مثل مرض السكري وضغط الدم.