أنقرة (زمان التركية) – أعلن موقع يوتيوب أنه سيفتتح مكتبا له داخل تركيا،وذكر موقع يوتيوب في بيانه أن الإدارة قررت بدء عملية تعيين ممثل محلي للشركة داخل تركيا، مشيرا إلى اهتمام الشركة دائما بالالتزام بالقوانين واللوائح المحلية في الدول التي تنشط فيها في ظل التزامها بالشفافية وحرية التعبير عن الرأي والحصول على المعلومات.

وأضاف البيان أن الشركة بحثت خلال الأشهر الماضية جميع جوانب الالتزامات الجديدة المفروضة على منصات التواصل الاجتماعي بموجب القانون رقم 5651 الخاص بتنظيم البث عبر الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة عبره الذي أصدرته السلطات التركية قبل فترة قصيرة.

وأوضح البيان أن الشركة تعي مدى أهمية موقع يوتيوب للمستخدمين وصناع المحتوى داخل تركيا، وأن الإدارة تتابع باهتمام العالم المتعدد الأصوات الذي يخلقه عشرات الآلاف من صناع المحتوى بموقع يوتيوب يوميا، وأنه انطلاقا من هذا قررت بدء عملية تعيين ممثل محلي لها التزاما منها بمبادئها.

هذا وأعربت شركة يوتيوب في بيانها عن سعادتها لاتخاذها هذا القرار الذي شاركته مع المسؤولين في تركيا.

والقانون الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر العاشر من العام يطالب فرض غرامة مالية بقيمة 10 ملايين ليرة تركية في حالة تجاهل منصات التواصل الاجتماعي تعيين ممثلين عنهم، للاستجابة لطلبات الحكومة، بخصوص المحتوى المنشور.

وكانت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحكومة التركية منحت مواقع التواصل الاجماعي الشهيرة مثل فيسبوك وتويتر وواتساب ويوتيوب مهلة اعتبارًا من 2 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

ووفق القانون؛ في حال رفض الشركات تطبيق قرار الحكومة التركية، سيفرض عليها غرامة إدارية بقيمة 10 ملايين ليرة تركية كخطوة أولى، وفي حال تعنت الشركات ورفضها تطبيق القانون خلال 30 يوم أخرى، سيتم حظر ومنع الشركات التركية من الإعلان على هذه المواقع.

وفي حالة عدم تنفيذ القرار مرة أخرى خلال مهلة 3 أشهر جديدة، سيتم تقليل الوصول إلى هذه المواقع بنسبة 50%؛ وفي حال عدم الاستجابة سيتم تقليل وصول المستخدمين إلى هذه المواقع بنسبة 90%.

وإذا قبلت الشركات تعيين ممثلين عنها في تركيا بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، سيتم تخفيض العقوبات المالية المفروضة عليها حتى ذلك الوقت بنسبة 75%.

ويهدف القانون إلى إخضاع محتوى منصات التواصل الاجتماعي لرقابة الحكومة وضمان إزالة كل ما يعارضها بشكل فوري.