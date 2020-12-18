ذكرت وسائل إعلام أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المصاب بفيروس كورونا، يخضع للعزل الذاتي في فرساي، بينما بقيت زوجته بريجيت ماكرون في قصر الإليزيه.

ووفقا لمحطة إذاعة France Info، يعيش ماكرون حاليا في جناح La Lanterne، بالقرب من قصر فرساي. ويعاني من أعراض الحمى والسعال والتعب.

وقد بقيت سيدة فرنسا الأولى، التي كانت أيضا في عزلة ذاتية، في قصر الإليزيه. وبحسب ما ورد لم تظهر على بريجيت ماكرون أي أعراض لفيروس كورونا ونتيجة فحصها جاءت سلبية.

وذكرت الإذاعة أن رئيس الوزراء جان كاستكس ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريتشارد فيران، اللذان كانا على اتصال بالرئيس في وقت سابق سيعزلان أنفسهما لمدة أسبوع.