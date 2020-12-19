أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المرتبة 119 من بين 162 دولة حول العالم، في مؤشر الحرية الإنسانية.

أصدر معهد كاتو للأبحاث ومقره الولايات المتحدة تقرير مؤشر حرية الإنسان لعام 2020. في التقرير، تم تحديد البلدان التي يتمتع فيها الناس بأكبر قدر من الحرية اقتصاديًا وشخصيًا.

تركيا جاءت في المرتبة الـ 119، في قائمة الدول التي تضم 162 دولة حول العالم، تتربع عليهم نيوزيلندا كالعادة.

وحصلت تركيا على 6.27 درجة من أصل 10 درجات في فئة الحريات الإنسانية، وعلى 5.92 درجة في الحريات الشخصية، و6.62 درجة في الحريات الاقتصادية.

ويأتي بعد نيوزيلندا التي تتربع القائمة، سويسرا، منطقة الحكم الذاتي في الصين.

وشهدت تركيا تراجعا كبيرا في الحريات والديموقراطية بعد انقلاب عام 2016، على إثر الحملة الأمنية الواسعة التي اطلقتها السلطات لاعتقال المعارضين لنظام الرئيس رجب أردوغان بالإضافة إلى عمليات الفصل التعسفي الواسعة من العمل، وغلق وسائل الإعلام.

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