أنقرة (زمان التركية) – صنفت هيئة مراقبة الصحة العامة الفيدرالية في روسيا، تركيا دولة محفوفة بالمخاطر بسبب تفشي فيروس كورونا، محذرة الروس من السفر إليها.

وبحسب ما نقلت قناة “أر بي سي” الروسية، فإن تركيا ضمن قائمة الدول التي لا تستوفي معايير الدول التي يمكن للروس السفر إليها.

وأعلنت هيئة مراقبة الصحة العامة الفيدرالية الروسية، أن الدول المفتوحة للسياح الروس هي 16 دولة، من بينها ثلاثة تفي تمامًا بالمعايير الأمنية المحددة لتفشي النوع الجديد من فيروس كورون (Covid-19) وهي سيشل وتنزانيا وإثيوبيا.

وأشارت الهيئة إلى أن قيرغيزستان ومصر وكوبا وملديف يستوفوا معيارين من معايير الأمان الثلاثة التي أعلنتها الهيئة. وتفي المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا وصربيا واليابان بأحد المعايير الثلاثة.

أما بيلاروس وكازاخستان وتركيا وسويسرا، لا يفوا بأي معايير الأمان التي وضعتها روسيا.

ووفقًا لمعايير الهيئة، لاستئناف النقل الجوي مع الدول الأخرى، يجب ألا يتجاوز معدل الإصابة بالفيروس بـ 40 لكل 100 ألف شخص في الأسبوعين الماضيين، ويجب أن يكون معدل انتشار العدوى أقل من %1.