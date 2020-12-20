أنقرة (زمان التركية) – حذرت بروفيسورة تركية من المخاطر المحتملة لاستخدام لقاح فيروس كورونا الصيني وضعف فاعليته.

البروفيسورة داريا أونوتماز التي تعمل في قسم الحساسية والمناعة بجامعة كونيتيكت في الولايات المتحدة، أوضحت أن سلامة لقاح “كورونا فاك” الصيني، لم يتم إثباتها حتى الآن.

ووفقًا لأونوتماز، فإن البيان الوارد بشأن اللقاح الصيني والذي جاء فيه أن “اللقاحات التي لم تكتمل سلامتها وفعاليتها وضبط الجودة بها يمكن قبولها أيضًا” هو بيان مقلق.

وأكدت أونوتماز أن اكتمال إخطارات السلامة والفعالية المتعلقة باللقاحات مطلوبة بشكل عام، ويجب إكمال نتائج المرحلة الثالثة منها، لأن المرحلة الثالثة تختلف عن المرحلة الأولى والثانية.

كما أشارت البروفيسورة التركية إلى خطورة بقاء تركيا تحت رحمة لقاح واحد، مضيفة أن هناك لقاح “أسترا زينيكا أكسفورد”، حيث أظهر حماية بنسبة 60-70 بالمائة، وعلى الأقل هو لقاح مثبت، و رخيص جدا بسعر 4 دولارات، أي أنه ارخص 5 مرات من اللقاح الصيني.

وتابعت أونوتماز: “لا أعرف لماذا تطلب تركيا اللقاح الصيني، حتى إن اللقاح الروسي يبدو واعدا”.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه قد أعلن شراء تركيا 50 مليون جرعة من اللقاح الصيني.

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