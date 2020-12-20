القاهرة (زمان التركية)ــ حصل لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي، على لقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أبرز الألعاب فى كمال الأجسام.

السبعاوي الملقب بـ”بيج رامى”، شكر جميع داعميه من جميع أنحاء العالم، وقال عبر حسابه فيس بوك: “أريد أن أشكر جميع مشجعي كمال الأجسام في العالم على الحب والدعم الذي تلقيته، لقد واجهت العديد من النكسات هذا العام مع إلغاء عرض بسبب كورونا بعد الاختبار الإيجابي”. وفق اليوم السابع.

وأضاف:”لقد فقدت أيضًا الراعى في وقت سابق من هذا العام ولكن كل ما يهم هو أنني ظللت أعمل بجد لتحقيق هذا الحلم.. لإسعاد المعجبين.. أراكم جميعًا في غضون ساعات قليلة. .أحبك جميعًا”.

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بطولة مستر أوليمبيا 2020، نشرت عبر إنستجرام، مجموعة صور من البطولة التي نافس فيها بقوة اللاعب ا”بيج رامى”، بجوار كل من الأمريكي فيل هيث والإيراني هادى شوبان، والأمريكي براندن كورى.

اللاعب المصري رامي السبيعي يبلغ من العمر 36 عاما، وهو ذو شهرة واسعة في مصر وخارجها.

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