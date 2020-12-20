أنقرة (زمان التركية) – بعد الاحتفاء بهما عالميًا؛ بسبب نجاحهما في التوصل للقاح فيروس كورونا، يبدو أن الزوجين من أصل تركي “أوغور شاهين، أوزلام شاهين”، لا يريدان منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فرصة التباهي بالإنجاز العلمي الذي حققاه.

ذكرت وسائل إعلام، أن الزوجين لا يردان على اتصالات أردوغان، فهما لا يريدان التحدث معه لاعتراضهما على ما يمارسه من قمع على كل شرائح المجتمع التركي.

ومما يعزز هذا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أجرت اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع مؤسسي شركة بيونتيك، والمطورين للقاح كورونا الزوجين ذي الأصول التركية “أوغور وأوزلام شاهين”. ووجهت ميركل خلال الاجتماع شكرها لهما، مشيرة إلى أن العالم كله فخور بهما.

وحتى الآن لم يجرى أي اتصال أو لقاء بين الزوجين التركيين وأردوغان.

وعقد الزوجان 3 لقاءات مع وسائل إعلام إنجليزية، وشاركا في برامج في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنهما لم يشاركا في مقابلة مع أي صحيفة تركية، رغم احتفاء وسائل الإعلام التركية بهما.

وتم اختيار أوغور شاهين وأوزلام شاهين شخصيات العام من قبل صحيفة “فايننشال تايمز”.

كما أن الزوجين لم يصدرا أي ردة فعل على تصريحات أردوغان التي هنئهما فيها على تطوير لقاح كورونا.

يذكر أن شركة بيونتيك وشريكتها الأمريكية فايزر أعلنتا أن لقاحهما يمكنه أن يحمي أكثر من 90 % من الناس من الإصابة بكوفيد-19، وفقاً للنتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة.

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