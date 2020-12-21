أنقرة (زمان التركية) – فتحت السلطات الروسية تحقيقا في حادث وفاة عالم يبلغ من العمر 45 عاما قتل بعدة طعنات وألقي من نافذة منزله.

ولقي العالم ألكسندر كاجانسكي (45 عاما)، الذي كان يشارك في أبحاث لقاح فيروس كورونا المستجد داخل روسيا وأحرز تقدما كبيرا، حتفه بعدما سقط من نافذة شقته بالطابق الرابع عشر مساء أمس.

وذكرت صحيفة Moskovsky Komsomolets الروسية أنه تم العثور على آثار طعنات بجسد كاجانسكي، كما صرحت الشرطة المحلية أن كاجانسكي كان يتشاجر مع شخص داخل المنزل قبل أن يسقط من نافذة المنزل وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات بشأن الواقعة التي شهدتها مدينة سان بطرسبرج.

هذا وأوضح المسؤولون الروس أن كاجانسكي أجرى أبحاثه في اسكتلندا لمدة 13 عاما وكان يعمل مديرا بمركز أبحاث الجينوم والتنشيط الطبي بجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بروسيا منذ عام 2017 وكان يجري أبحاثا بشأن فيروس كورونا المستجد قبل وفاته.

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