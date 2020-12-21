أنقرة (زمان التركية) – أفادت تقارير أن دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة قد تقطع النقل البري والجوي مع بريطانيا، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

يستعد قادة الاتحاد الأوروبي للاجتماع اليوم الاثنين، لمناقشة آخر تطورات فيروس كورونا، خاصة بعد انتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

وأثارت السلالة الجديدة من الفيروس التاجي المكتشف في المملكة المتحدة قلق العديد من البلدان، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي.

وانتشرت النسخة الجديدة من الفيروس حتى الآن في بلجيكا وهولندا والنمسا والدنمارك وإيطاليا.

واجتماع اليوم سيتم لتحديد كيفية التصرف بشأن هذا التطور الفيروسي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن السبت استحداث فئة رابعة لفئات القيود، والتراجع عن نية لتخفيف القيود خلال فترة عيد الميلاد، بما أثر على خطط ملايين الأشخاص.

وحتى الآن، علقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وأيرلندا وتركيا الرحلات الجوية مع بريطانيا وسبل سفر أخرى. لكن طبيعة الإجراءات تباينت بين هذه الدول.

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