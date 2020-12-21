أنقرة (زمان التركية) – انتزع نادي دنيزلي سبور أول فوز له هذا الموسم خلال مباراته مع منافسه نادي ألانيا سبور ضمن الأسبوع الثالث عشر بالدوري الممتاز لكرة القدم.

وأختتم نادي ألانيا سبور مباريات هذا الأسبوع دون إحراز أية نقاط. وكان نادي ألانيا سبور قد استهل مباريات هذا الأسبوع في المرتبة الثالثة بعد كل من ناديي غلطة سراي وفنربهشه.

وأحرز لاعب نادي دنيزلي سبور، روداليج، هدف المباراة الوحيد. وشهدت الدقيقة الحادية والسبعين حصول لاعب نادي ألانيا سبور، موراوسكي، على بطاقة حمراء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي دنيزلي سبور إلى 9 نقاط خلال 12 مباراة، بينما ظل رصيد نادي ألانيا سبور عند 26 نقطة لتنتهي سلسلة انتصاراته المتتالية على مدار ست مباريات بقيادة المدير الفني الجديد، يالشين كوشوكافاك.

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