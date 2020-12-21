أنقرة (زمان التركية) – قام موظفون في بلدية بنديك ينتمون لحزب العدالة والتنمية الحاكم بقطع الطريق بالسيارات أمام موظفين من بلدية إسطنبول الكبرى التي يرأسها أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض.

جاء ذلك حينما حاولت بلدية إسطنبول إزالة مقصورة أقامتها البلدية الفرعية على طريق يخضع لإدارة بلدية إسطنبول دون الحصول على تصريح بهذا.

وتم قطع الطريق بواسطة سيارات تابعة لبلدية بنديك وتعطيل حركة المرور.

من جانبه استنكر نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول، مراد يازيجي، هذه الواقعة قائلا: “فرق البلدية قطعت الطريق لعرقلة حركة فرقنا التي طالبتها بإزالة المقصورة التي تم إقامتها في منطقة تابعة لتصرف بلدية إسطنبول بدون إذن. تم قطع الطريق بوسط المدينة! لنرى ماذا سنشهد أيضا”.

ولاحقا أعلن يازيجي عبر حسابه على تويتر، انتهاء واقعة قطع الطريق بعد استدعاء الشرطة وانتقالها إلى الموقع متقدما بالشكر إلى فرق الأمن على تحركها السريع.

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