أنقرة (زمان التركية) – تعرض فؤاد أوقتاي، نائب الرئيس التركي، لوعكة صحية خلال إلقائه كلمة أثناء افتتاح فعاليات مؤتمر أسبوع الأمن الإلكتروني المنعقد في العاصمة أنقرة.

خلال كلمته في المؤتمر لم يستطع أوقتاي استكمال حديثه، وتلعثم لسانه. أثناء ذلك طلب قائد الحرس الشخصي مجيء الطبيب والإسعاف، وإغلاق الستارة.

وتدخل أحد العاملين الصحيين بالقصر الرئاسي مباشرة لمعالجة أوقتاي.

رئيس جامعة أنقرة أ.د. نجدت أونوفار أدلى بتصريح حول وضع أوقتاي، حيث قال: حدثت مشكلة بسبب انخفاض ضغط الدم، لكن لا توجد مشكلة صحية. وسيحضر أوقتاي حفل توزيع الجوائز.

وعاد أوقتاي بعد ذلك للمنصة، واستكمل المؤتمر، مشيرا إلى أن ذلك حدث بسبب الأرق والتعب.

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